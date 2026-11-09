Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmen hakkında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine yönelik suç duyuruları nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Teğmenler, 9 Şubat 2027'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmen hakkında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine yönelik suç duyuruları nedeniyle iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu şüpheli, dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri müşteki, Bayraktaroğlu ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, teğmenlerin, haklarında verilen "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası"nın ardından avukatları aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

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Teğmenlerin 8 Eylül 2025 tarihli suç duyurusu dilekçelerinde, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında başlangıçta lehlerine oy kullanıldığı, daha sonra kurul üyelerine baskı yapıldığı ve bazı üyelerin oylarını değiştirdiği, aleyhlerine oy kullanan veya oylarını değiştiren bazı üyelerin ise sonrasında terfi ettirildiği, atama ve görev değişiklikleriyle ödüllendirildiği yönünde iddialarda bulundukları aktarıldı.

İhraç edilen teğmenler hakkında iddianame hazırlandı

KOMUTANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ekim 2025'te iddiaların soyut ve maddi delille desteklenmemiş olması gerekçesiyle suç duyurusunun işleme konulmadığı bildirilen iddianamede, müştekilerin 12 Aralık 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak teğmenlerden şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

iddianamede, teğmenlerin değerlendirmelerin varsayımsal çıkarımlardan ibaret kaldığı ifade edildi.

İddianamede, ihraç teğmenlerin iftira suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve TCK'nin 53. maddesi kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi.

İddianame, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşma 9 Şubat 2027'de görülecek.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, 5 teğmen ve 3 komutan hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası" verilmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan cezanın ardından teğmenler, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği iddiasıyla hukuki süreç başlatmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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