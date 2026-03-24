Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden Teğmen Ebru Eroğlu’nun ihraç kararına karşı açtığı davayı reddetti.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararda, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve oluşturduğu olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasının planlı bir hareket olduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Teğmenler olayında ihraç edilmişti! Mahkeme Albay Alper Topsakal hakkındaki kararı iptal etti

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nun 2024'teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile 5 diğer teğmen "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 1 Şubat'ta ihraç edilmişti.

Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söylemişti.

