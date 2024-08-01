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İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 8 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 8 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Batman Beşiri karayolunda seyreden 34 SL 1625 plakalı otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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