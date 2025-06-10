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İki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması: 513 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü gerçekleştirilen denetimler kapsamında 302 bin 287 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü kent genelinde iki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada bin 414 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da uygulamaya destek verdi. İkinci aşamada saat 22.00-23.59 arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

İki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması: 513 gözaltı - 1. Resim

513 GÖZALTI VAR

Uygulama kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

23 TABANCA, 2 TÜFEK, UYUŞTURUCU, 97 BİN TL...

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ile 782 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 TL ele geçirildi.

İki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması: 513 gözaltı - 2. Resim

YABANCI UYRUKLU 7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Ekiplerce 175 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine işlem uygulanıp, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

5 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosiklet kontrol edildi. Bin 471 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, toplam 1 milyon 16 bin 969 TL trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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