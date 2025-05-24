Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polis otobüsünün plakası neden kapalıydı? Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı

Polis otobüsünün plakası neden kapalıydı? Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis otobüsünün plakası neden kapalıydı? Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, plakası kapatılarak üzerine ‘polis’ ibaresi yazılan otobüslerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan İstanbul’da bazı otobüslerde "polis" ibaresinin uygunsuz şekilde kullanıldığına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Güvenlik hizmetlerimizin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bazı toplumsal konulardaki güvenlik ihtiyacı nedeniyle kimi zaman geçici olarak kiralık araçlar temin edilmektedir. Görüntülerde yer alan ve plakasına 'polis' ibaresi eklenmiş olan otobüsler de bu kapsamda geçici olarak görevlendirilen kiralık araçlardır. Bu kiralık araçların EDS sisteminden cezai işlem yapılmaması için görevli personel tarafından plakaların kapatılması ve plaka yerine 'polis' ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır. Bu uygulama kesinlikle teşkilatımızın kurumsal kimliğiyle bağdaşmamakta ve tarafımızca da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu posteri açan CHP'li vekiller hakkında soruşturma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu posteri açan CHP'li vekiller hakkında soruşturma - GündemCHP'li vekiller hakkında soruşturma!Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, havalimanında yolcuyla tartıştı: Beni mi doğrayacaksın? - Gündem"Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?"İzmir'de son dakika korkutan deprem! 3.2 ile sallandı - Gündemİzmir'de son dakika korkutan deprem!Filistin'i desteklediği için kurduğu dergiden atıldı! Dünyaca ünlü Türk kriptolog yaşadıklarını anlattı - Gündem"Filistinlileri desteklemekten gurur duyuyorum"Suriye lideri Ahmed Şara, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü - GündemŞara, ABD Ankara Büyükelçisi ile görüştüGalatasaray'ın 5 yıldızlı kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - GündemKutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...