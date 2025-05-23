Elektrikli scootera yükleyip kaçtı: Polisi alarma geçirdi! Savunması ise pes dedirtti

İtalya’nın başkenti Roma’da 24 yaşındaki bir turist, kiralık scooter ile antik Roma eserini taşırken polis tarafından yakalandı. Hırsızın savunması pes dedirtirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlginç olay İtalya’nın başkenti Roma’da yaşandı. Roma polisi, kaçakçılık süphesi üzerine bir genci takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından 24 yaşındaki Alman turistin scooterın ayak kısmında yaklaşık 30 kilogramlık mermer bir sütun kaidesi taşıdığı fark edildi.

'HATIRA' OLARAK ALDIĞINI SÖYLEDİ

Kovalamacanın ardından durdurulan genç turist, eseri bir “hatıra” olarak aldığını söyledi. Eseri kimin verdiği ya da satın alınıp alınmadığı ise belirsiz.

TARİHİ ÖNEME SAHİP BİR PARÇA

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Roma Arkeololoji Müdürlüğü, söz konusu mermer parçanın tarihi öneme sahip bir Roma eseri olduğunu bildirdi. Eserin nereden alındığını bulmak için çalışmalar sürerken turist hakkında soruşturma başlatıldı.