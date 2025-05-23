Sabah gözünü açtı, bahçesinde gördüğü manzaraya inanamadı!

Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde yaşayan Johan Helberg, günün erken saatlerinde evinin bahçesine birkaç metre uzaklıkta kıyıya oturan 135 metrelik yük gemisi görünce hayrete düştü. Şaşkın kadın, durumu ''Gerçeküstü bir manzaraydı'' diyerek anlattı.

İlginç olay Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde bir evin bahçesinde yaşandı. Johan Helberg, komşusunun panik içinde kapıyı çalmasıyla bahçedeki manzarayla karşılaştı.

''GERÇEKÜSTÜ BİR MANZARAYDI''

O anları Norveçli TV2 kanalına anlatan Helberg, ''Günün o saatinde kapıyı açmak istemem ama kapı çalınca pencereye yöneldim. Büyük bir gemi gördüm. Üst kısmını görebilmek için boynumu bükmek zorunda kaldım. Gerçeküstü bir manzaraydı'' ifadelerini kullandı.

Komşusu Jostein Jorgensen ise geminin tam sürat sahile yaklaşırken çıkardığı sesle uyandığını ve hızla Helberg’in evine koştuğunu söyledi.

YARALANAN OLMADI

Kıbrıs bayraklı NCL Salten adlı yük gemisinin, olay sırasında güneybatı yönünde Trondheim Fiyordu üzerinden Orkanger’e doğru ilerlediği bildirildi. Gemide 16 kişilik mürettebat bulunduğu belirtilirken olayda yaralanan olmadı.

Kaza nedeni henüz bilinmezken, polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Johan Helberg, bahçesinde duran gemi için ''Çok iri yapılı bir komşu ama yakında gider.'' ifadelerinde bulundu.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Edinilen bilgilere göre, aynı gemi 2023 yılında da karaya oturmuş, ancak o zaman kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.