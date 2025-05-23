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60 yaşındaki hasta kabusu yaşadı! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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60 yaşındaki hasta kabusu yaşadı! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran’ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldı. Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun çok nadir görüldüğünü bildirdi.

Akılalmaz olay, İran’ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde yaşandı. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin açıklama yaptı.

60 yaşındaki hasta kabusu yaşadı! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti - 1. Resim

MİDESİNDEN 47 METAL CIVATA ÇIKTI

Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığını belirterek bu durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi.

ENDOSKOPİK YÖNTEMLE ÇIKARTILDI

Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi. Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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