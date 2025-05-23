60 yaşındaki hasta kabusu yaşadı! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mayıs 2025 08:49 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 08:54 - Güncelleme:

İran’ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldı. Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun çok nadir görüldüğünü bildirdi.

Akılalmaz olay, İran’ın Elburz eyaletinin Kerec kentinde yaşandı. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin açıklama yaptı. MİDESİNDEN 47 METAL CIVATA ÇIKTI Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığını belirterek bu durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi. ENDOSKOPİK YÖNTEMLE ÇIKARTILDI Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi. Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi. İlgili Haber California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı