İki kardeş yürekleri dağladı! Maltepe'deki enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı
Maltepe'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan'ın kardeş oldukları öğrenildi. İnan kardeşlerin ailesinin facia anında şehir dışında oldukları belirtildi.
Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada enkaz altında hayatlarını kaybeden Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan'ın kardeş oldukları öğrenilirken, facia esnasında Trabzon'da olan anne babanın enkaz önündeki bekleyişleri yürekleri dağladı.
Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti.
25 SAAT SONRA ULAŞILDI
Gece boyunca süren arama çalışmaları devam ederken ulaşılmaya çalışılan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedeni, 25'inci saatte enkaz altından çıkarıldı. İnan'ın dün gündüz saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammet İnan ile kardeş oldukları öğrenildi.
AİLELERİ ŞEHİR DIŞINDAYDI
Öte yandan ailenin yaşanan facia esnasında Trabzon'da oldukları ortaya çıktı. Acılı ailenin sabahın erken saatlerinde enkaz başında İnan'ın çıkarılmasını bekledikleri anlar ise yürek dağladı.
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HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ NETLEŞTİ
Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.