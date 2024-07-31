İki otomobilin çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 10 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1'i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı