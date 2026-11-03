İklim Şentunalı'dan COP31 mesajı: "İklim değişikliği hepimizin ortak meselesi"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi'nin tanıtım filmlerinden birinde Milli Buz Pateni sporcusu İklim Şentunalı yer aldı. Eriyen buzlar üzerinde sergilediği performansla iklim değişikliğine dikkat çeken Şentunalı, "Doğayı korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğu" mesajı verdi.

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Türkiye Gazetesi YouTube Kanalı’nda Gülcan Ayboğan’ın sorularını cevaplayan milli sporcu, spor hayatını, buz patenine olan yolculuğunu ve iklim krizinin kış sporlarına etkisini anlattı.

"İSMİMLE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDA GÜZEL BİR BAĞ VAR"

>> Adınız İklim. İklim değişikliğine dikkat çeken COP31 zirvesinin tanıtım filminde yer aldınız. Bu sürece nasıl hazırlandınız? Milli sporcu olarak böyle bir projede yer almak size nasıl bir sorumluluk hissettirdi?

Tabii ismim ve iklim değişikliği arasında böyle güzel bir bağ olması benim için ayrıca önemli. Hazırlık sürecimiz biraz uzun ve yoğundu. Bir ay boyunca Ankara'da kendi hazırlıklarımı yaptım, hocamla birlikte çalıştım. Daha sonra İstanbul'da 32 saatlik bir çekimimiz oldu. Sonrasında hepimiz gibi ben de montaj sürecini bekledim ve sizlerle birlikte izleme şansı buldum.

Bence her branşta olduğu gibi milli takımın verdiği çok ayrı bir sorumluluk var. Bu sporun bana getirdikleri ve kazandırdıklarıyla böyle güzel bir farkındalık oluşturabilecek projede yer almak benim için ayrıca gurur verici ve ayrı bir sorumluluktu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KIŞ SPORLARININ GELECEĞİNİ ETKİLİYOR"

>> Kış sporlarıyla uğraşıyorsunuz. Küresel ısınma hızla devam ederse bunun sizin branşınıza etkisi nasıl olacak? Bunu hissediyor musunuz?

Bence iklim değişikliğini hissetmemek elde değil. Çünkü bütün kış sporlarında olduğu gibi buz pateninin de doğuşu doğal göllerde, buzlarda ve nehirlerde kayarak ortaya çıkmış bir spor. Yapay bir pistte doğmuş bir spor değil.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların erimesi bana aslında şunu hissettiriyor: Bizim sporumuzun tarihinin silinmesi gibi. Başlangıç noktası yok oluyor gibi geliyor.

Bu nedenle bunun çok büyük bir farkındalık oluşturması gerekiyor. İklim değişikliği bütün kış sporlarını etkileyecek bir durum. Kış olimpiyatlarında da gördüğümüz gibi bizim sporumuz doğayla iç içe yapılan bir spor. Doğanın dengesinin değişmesi sadece sporun geleceğini değil, bütün hayatımızın dengesini değiştirebilecek bir mesele.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HEPİMİZİN MESELESİ"

>> COP31 ile dünyaya hangi mesajı vermek istersiniz?

Aslında bizim mesajımız çok net. İklim değişikliği hepimizin meselesi. Doğanın dengesi hepimizin geleceğini etkileyen bir konu ve bunun çözümü için sorumluluk hepimize düşüyor.

"HAFTANIN 6 GÜNÜ ANTRENMAN YAPIYORUZ"

>> Milli bir sporcusunuz. Buz pateninde Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bu bizim için de çok gurur verici. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Antrenman rutininizden bahseder misiniz?

Tabii ki buz pateni küçük yaşta başlanması gereken bir spor. Aslında 4 yaşından beri çok yoğun bir programa giriyoruz.

Özellikle ilk iki yılı hobi olarak geçirdikten sonra sporculuğa adım attığımızda haftanın 6 günü antrenmanlarımız oluyor. Hem buz içi hem buz dışı çalışmalar yapıyoruz. Dans ve jimnastiği de buna eklememiz gerekiyor.

Günde yaklaşık 3-4 saat çalışmalarımız oluyor.

>> Çok önemli bir projede de yer aldınız. Kars'ta Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yaptınız. Avrupa'da kış aylarında göllerin üzerinde bu sporun yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de de böyle bir çalışmanın olması çok gurur verici.

Benim için de kesinlikle öyle. Özellikle biz gittikten sonra şu an her yıl hem Kars'ta hem Ardahan'da Çıldır festivalleri düzenleniyor.

Kış aylarında gölün donması bekleniyor ve daha sonra bütün halk çağrılarak çok güzel gösteriler yapılıyor. Biz artık her yıl oraya gidiyoruz.

İlk gittiğimizde sadece balıkçıların olduğu bir alan vardı. Yıllar içinde bu gelişimi görmek bizim için ayrı bir gurur. Bu gelişimi görmekten çok mutlu oluyoruz.

İklim Şentunalıdan COP31 mesajı: İklim değişikliği hepimizin ortak meselesi

"TÜRKİYE COĞRAFİ OLARAK ÇOK UYGUN BİR ÜLKE"

>> Bu sporu yaygınlaştırmak için Türkiye'de başka projeleriniz var mı? Çünkü coğrafi olarak çok uygun göllerimiz ve nehirlerimiz var.

Şu an Kars ve Ardahan'daki gösterilere devam ediyoruz. Farklı şehirlerle görüşmelerimiz oldu ama henüz hayata geçiremedik.

Şu an uluslararası arenada Grand Prix'lerde temsil eden çok güzel sporcularımız var. Onlar bence dünyaya bizi çok güzel tanıtmaya başladılar.

Yurt dışından birçok insan da artık ülkemize Çıldır Gölü'nde kaymaya geliyor. Tabii ki sizin dediğiniz gibi neden olmasın? Diğer göllerimizde, diğer nehirlerimizde de donduğu zaman gösteriler yapabiliriz.

Dünyayı çok daha güzel tanıtmış oluruz. Coğrafi olarak çok güzel bir ülkeyiz. Bunu sporumuzla bağdaştırarak çok daha güzel şekilde yansıtabiliriz.

"BUZ PATENİNİN YAŞI YOK"

>> Siz çocuk yaşta başladınız. Rusya'da eğitim aldığınızı biliyorum. Milli sporcu olmak için erken yaşta başlamak gerekiyor ama belli bir yaştan sonra bu spora ilgi duyanlar için fiziksel bir engel var mı?

Hayır. Tabii ki bizim sporumuzun da yaşı yok. Federasyonumuz bunun için çok güzel çalışmalar yaptı.

Şu an yarışmalarımız ve branşlarımız hem yaşa hem seviyeye göre düzenleniyor. Sporcular kendi yaşıtlarında ve kendi seviyelerinde yarışıyor.

Büyükler için de ayrı bir amatör ve genç yetişkinler kategorisi var. Son birkaç yıldır düzenleniyor. Neredeyse bir kişiyle başlayan bir proje, şu an yarışmalarda 200 kişinin katılımıyla devam ediyor.

"COP31 BENİM İÇİN UMUT"

>> Tek kelimeyle COP31 için ne söylersiniz?

Umut.

>> İklim değişikliğini tek bir cümleyle nasıl anlatırsınız?

Harekete geçmemiz gereken, hepimizin ortak meselesi.

"DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

>> Gelecekte çocukların buz üzerinde bu sporu yapabilmesi için bugün ne yapmamız gerekiyor?

Doğayı korumak bence kesinlikle bir tercih değil. Hepimizin sorumluluğu. Ortak sorumluluğumuz olarak bunu görmeli ve şimdiden adımlar atmalıyız.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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