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İl başkanı konuşması sırasında fenalaştı, kadın mevkidaşı müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırşehir, Memleket Partisi, Sağlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir’de düzenlenen bir programda konuşması sırasında fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'a ilk müdahaleyi mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal yaptı.

Kırşehir’de düzenlenen bir programda konuşma yaparken fenalaşarak bayılan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ı, sahne kenarında görev yapan bir gazeteci düşmeden tuttu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Katılımcılar bir anda sahneye koşarken, fenalaşan il başkanına ilk müdahale mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Genel Cerrah Serdar Şahin tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sahneden alınan Baltalık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl başkanı konuşması sırasında fenalaştı, kadın mevkidaşı müdahale etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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