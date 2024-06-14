İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 12:52 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme:

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Kansere yakalandığı bilinen ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajı geldi.