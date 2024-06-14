İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
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Kansere yakalandığı bilinen ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajı geldi.
Kansere yakalandığı öğrenilen Yusuf Kavaklı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu.
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kavaklı, bugün hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yusuf Kavaklı'nın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
X hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."