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    • Haberler > Gündem > İlginç karşılaşma! CHP'nin Çeşme adayı Lal Denizli, MHP'li rakibiyle kucaklaştı

    İlginç karşılaşma! CHP'nin Çeşme adayı Lal Denizli, MHP'li rakibiyle kucaklaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Seçim, Chp, Çeşme, MHP, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir Çeşme'de adayların saha çalışmaları devam ediyor. Ilıca pazarında karşılaşan CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ile MHP Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, birbirlerine sarılarak başarı diledi.

    31 Mart yerel seçimlerine günler kala adaylar, seçim bölgelerinde çalışmalarına hız verdi.

    ÇEŞME'DE SEÇİM MESAİSİ

    Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri ve ev ziyaretlerini sürdüren adaylar, projelerini seçmenleriyle paylaşıyor.

    İlginç karşılaşma! CHP'nin Çeşme adayı Lal Denizli, MHP'li rakibiyle kucaklaştı - 1. Resim

    SARILARAK BAŞARILAR DİLEDİLER

    CHP Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Esat Tanık da, saha çalışmaları sırasında Ilıca pazarında karşılaştı. İki aday, birbirine sarılarak başarı diledi. İki adayın bu davranışı, vatandaşların alkışlarıyla karşılık buldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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