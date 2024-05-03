İliç madeni iki defa kapatılmış! Üç kere para cezası kesilmiş

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM’de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - TBMM İliç Maden Kazası Komisyonu, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İliç’te bugüne kadar tamamlanan yer altı ve yer üstü su analizlerinde siyanür kaynaklı, hava kalitesinin ölçümlerinde ise hidrojen siyanür kaynaklı herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar da tesisin çevre izin ve lisans şartlarının ortadan kalkması belgesinin iptal edilerek tesisin faaliyetinin durdurulduğunu ve işletmeye 116 milyon 164 bin 272 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Tatar “İliç’te bulunan altın madeninde 2015 yılından günümüze kadar 187 çevre denetimi yapılmış olup, bu denetimlerin üçünde 133 milyon lira idari para cezası uygulanmış ve iki defa işletmenin faaliyeti durdurulmuştur” bilgisini verdi.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, bugün maden şirketi yetkililerin Meclis’i bilgilendireceğini açıkladı. Uslu “Haftaya salı ve çarşamba günü İliç’te olacağız. Maden sahasında incelemeler yapacağız, işçi kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretlerinde bulunacağız” bilgisini verdi.