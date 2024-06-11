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İliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İliç&#039;te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında toprak altında kalan ve 116 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı. 

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 maden işçisi tonlarca toprak altında kalarak kayıplara karışmıştı. 

Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.

İliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi - 1. Resim

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Hüseyin Kara için memleketi Sivas’ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde cenaze namazı düzenledi.

İliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi - 2. Resim

Kara kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığında toprağa verildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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