İliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında toprak altında kalan ve 116 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 maden işçisi tonlarca toprak altında kalarak kayıplara karışmıştı.
Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Hüseyin Kara için memleketi Sivas’ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde cenaze namazı düzenledi.
Kara kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığında toprağa verildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı