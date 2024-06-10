Toprak altından aylar sonra çıkarıldılar! İliç'te 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. DNA testleri tamamlanan 5 işçi için toplu cenaze namazı kılındı ve törenle memleketlerine uğurlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Toprak altında kalan 5 işçi için çalışmalar devam etti. Arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Toprak altından çıkarılan işçilerin cansız bedenlerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. İşlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

İşçilerin cenaze namazları Erzincan merkez Terzibaba Camii'nde kılındı. Toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlandı.

İKİ CENAZE SİVAS'A, BİRİ OSMANİYE'YE

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazını müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderildi.

TÖRENE BAKAN BAYRAKTAR DA KATILDI

Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar, "İlk gün söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızı seferber ederek Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan tüm işçi kardeşlerimize ulaştık. Bugün de hayatını kaybeden işçilerimiz Fahrettin Keklik, Şaban Yılmaz, Mehmet Kazar, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin’in Erzincan’da düzenlenen cenaze törenine katılarak son yolculuklarına uğurladık. Vefat eden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.