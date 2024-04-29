İliç’te gizli saklı kalmayacak! Maden felaketi tüm yönleriyle mercek altında

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, hiç kimsenin kafasında soru kalmayacak şekilde araştırmalarını yapacaklarını bildirdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını tüm yönleriyle araştırmak üzere kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, mesaisini aralıksız sürdürecek.

Komisyon Başkanı Atay Uslu “Hiç kimsenin kafasında soru kalmayacak şekilde incelememizi, raporlamamızı gerçekleştireceğiz. Hem kazayı ve olayı araştıracağız hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımları çalışacağız. Önce insan ve çevre, sonra da güvenli, sürdürülebilir madencilik şeklinde yeni bir madencilik mimarisinin oluşmasına katkı sunmaya çalışacağız” dedi.

Bu hafta ilk olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve Maden Tetkik Arama (MTA) ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, arkasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarını dinleyecek olan Komisyon devlet kurumlarından bilgi aldıktan sonra sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Mayıs ayının ikinci haftasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yetkilileri dinleyecek olan Komisyon, yetkilerinden maden kazasının yaşandığı İliç Maden sahasına yakınlığı nedeniyle gündeme gelen Bağıştaş Barajı’ndaki durumuna ilişkin de bilgi alacak. Komisyon çalışmalarının tamamlamasının ardından teklifler, TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere raporlanacak.