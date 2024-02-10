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    • İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı, Houston, Aile, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği 20 günün ardından dünyaya döndü. Gezeravcı, günlerdir hasretle yolunu gözleyen ailesine böyle kavuştu.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa dün iniş yaptı. 

    BAKAN KACIR O ANLARI PAYLAŞTI

    Kapsülden çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gezeravcı uçak Teksas'ın Houston şehrine getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu videoyu paylaştı.

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar

    "KAVUŞMA ANI"

    Kacır mesajında "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar


    GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM

    Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yapmasından ardından ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlarİlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper GezeravcıHoustonAile
    Haberler > Gündem > İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar
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