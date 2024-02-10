İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygusal anlar
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği 20 günün ardından dünyaya döndü. Gezeravcı, günlerdir hasretle yolunu gözleyen ailesine böyle kavuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa dün iniş yaptı.
BAKAN KACIR O ANLARI PAYLAŞTI
Kapsülden çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gezeravcı uçak Teksas'ın Houston şehrine getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu videoyu paylaştı.
"KAVUŞMA ANI"
Kacır mesajında "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.
GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yapmasından ardından ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı