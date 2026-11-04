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İlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı

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Nevşehir’de tanımadığı bir kadına sokak ortasında tokat atarak, kulağında işitme kaybı oluşmasına neden olan Tolga Ç. tutuklandı. Şüphelinin kasten yaralama dahil toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Nevşehir'de bir iş yerinin önünde bekleyen 46 yaşındaki kadına tokat atarak, kulağında işitme kaybı olmasına neden olan şüpheli hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı.

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Nevşehir
3. SAYFA

Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat attı! İşitme kaybına neden olan şüpheli tutuklandı

46 yaşındaki S.E. arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Şüpheli Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını ileri sürmüştü.

İlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı
Başlık Resmiİlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam 6 suç kaydı bulunan şüphelinin suç kayıtları arasında kasten yaralama suçunun da olduğu öğrenildi.

İlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı
Başlık Resmiİlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı

NE OLMUŞTU?

Nevşehir’de Kapucubaşı Mahallesi'nde bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Şüpheli Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını ileri sürdü.

İlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı
Başlık Resmiİlk vukuatı değilmiş! Tanımadığı kadına attığı tokat işitme kaybına neden olmuştu, 6 suç kaydı çıktı

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve olayın ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

“ŞU AN KULAĞIM DUYMUYOR”

Saldırı karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını söyleyen S.E. o anları şöyle anlattı:

Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. 'Niye bana vurdun' diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Vatandaşlar yakaladı. Benim kafam döndü. Market çalışanları ambulansa haber verdikten sonra bana su verdiler. Ben ambulansla hastaneye gittim. Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nevşehir
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