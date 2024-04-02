İmamoğlu'ndan Gayrettepe'deki faciaya ilişkin son açıklama: İçeride kaçak inşaat yapılıyormuş!

İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli'deki yangına ilişkin yaptığı son açıklamada yapının içerisinde tadilat yapıldığını söyledi. Kaçak yürütülen gece kulübünün içerisinde çok sayıda inşaat malzemelerinin bulunduğunu belirten İmamoğlu, enkaz altındakilerinin işçi olabileceğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Yapıda kaçak tadilat yapıldığını söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kaydetti:

12.54'te yangın ihbarı yapılıyor. 106 personelimiz müdahale ediyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ YIĞILI

Binanın altında şu anda gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz tadilat yapıldığı öngörüsü var. 15 kişi hayatını kaybetti. İçeride arama ve inceleme devam ediyor. İnşaatla ilgili malzemeler içerde yığılmış şekilde duruyor.

İçerde yapılan yapıyla ilgili herhangi bir başvuru yok. Yapının içeride iki kat altta olmasından dolayı biraz görünmeyen bir alanda da olduğu için şikayet vs de ulaşmamış. Tabiri caizse kaçak bir müdahale yürütülmüş.

1987'de RUHSATLANMIŞ

1987'de ruhsatlanmış bir gece kulübü en son itfaiye raporu 2006'da verilmiş. 2018'de bir ruhsat yenileme süreci var. Bunlar idare olarak incelenecek. Savcılık da gerekli süreci başlattı.

ENKAZ ALTINDAKİLER İŞÇİ OLABİLİR

Yapının statik durumuna bakılıyor. Yapı da eski bir yapı. Yangın kontrol altında, soğutma işlemleri devam ediyor.

Orada çalışan işçi oldukları düşünülüyor.

Çok ciddi şekilde inşaat malzemesi yığılı halde bulundu. Enkazın altında bir vatandaşımıza ulaşır mıyız bilemiyoruz.