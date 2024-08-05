Instagram açılacak mı? Meta'dan dikkat çeken ilan

Sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de kapanmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Platformun yeniden açılmasına yönelik tartışmalar sürerken Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın Türkçe bilen yönetici ilanı vermesi gündem oldu.

Instagram'ın BTK tarafından Türkiye'de erişime kapatılması sonrası Instagram'ın çatı şirketi Meta Türkçe bilen yönetici ilanı verdi.

Meta, platformun kapatıldığı aynı gün Türkçe konuşan bir yönetici ilanı verdi. Linkedin’deki Meta sayfasında yayınlanan ilanda, ondra’da çalışacak bir yönetici arandığı ifade edildi.

Meta, Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılması sonrası yeni bir iş ilanı verdi. İlanda şu açıklama yer aldı:

"Meta, Meta liderlik ekibindeki üst düzey yöneticileri desteklemek üzere deneyimli bir Yönetici İdari Ortak arıyor. Bu görevdeki kişiden karmaşık takvime ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında problem çözmede uzman olması ve organizasyonel yapıya güç vermesi beklenecek. Ayrıca, ideal aday çok iyi derecede iletişim becerilerine sahip olacak. Bu pozisyon tam zamanlıdır.

Bu görevden beklenen sorumluluklar:

Şirket içi ve dışı toplantıları koordine etmek

- Karmaşık takvim çizelgesini yönetme

- Harcama raporlarını ve satın alma taleplerini hazırlama

- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat düzenlemelerini koordine etme

- Stratejik tesis dışı etkinlikler ve tüm ekip toplantılarını organize etme

- Departmanlar arasında çapraz fonksiyonel ilişkiler kurma

- Organizasyon lider yöneticileriyle yakın iş ortaklığı

- Önemli kuruluş ve şirket güncellemelerini yöneticilere ve çapraz fonksiyonel ortaklara iletme

- Gerektiğinde genel ofis görevleri

- Asgari Nitelikler:

- 1 veya daha fazla yöneticiye idari destek sağlama konusunda 4+ yıl ilgili deneyim

- 1 veya daha fazla yönetici adına seyahat lojistiğini koordine etme konusunda 4+ yıllık ilgili deneyim

- 1 veya daha fazla yönetici için 4+ yıllık ilgili takvim yönetimi ve gider raporu yönetimi deneyimi

- Microsoft Office ve Google Suite platformlarına hakim olma

- Akıcı İngilizce konuşabilmesi ve ana dilinin Türkçe olması gerekmektedir"