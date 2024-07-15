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Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Antalya'da teknede yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Antalya, Interpol, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus, Antalya'da tekneye düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında acil yakalama kararı bulunan zanlı deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışırken baskına uğradı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Rusya'da rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P'nin (58) deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

UKRAYNA BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Komutanlığın İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlarıyla birlikte, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığının da desteğiyle Antalya açıklarında bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu A.P, oğlu E.P, Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Teknede yapılan aramada, 7 bin avro, 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Operasyonda A.P. gözaltına alındı, oğlu E.P. Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 2 kişi ise salıverildi.

3 SENE ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

Öte yandan, A.P'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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