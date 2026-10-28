Irak hükümeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'nin resmî silahlı kuvvetlere entegre edildiğini duyurdu. Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin Irak ordusu ve diğer güvenlik birimlerine devredildiği açıklanırken, aralarında kadınların da bulunduğu 4 bin YBŞ mensubunun Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağı bildirildi. Bağdat yönetimi, bölgedeki güvenlik kontrolünün tamamen federal hükümete ait olduğunu vurguladı.

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Irak hükümeti, terör örgütü PKK'nın uzantısı YBŞ unsurlarının resmi silahlı kuvvetlere entegre edildiğini, Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin ise devralınarak Irak ordusu ve diğer güvenlik birimlerine teslim edildiğini açıkladı.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin talimatları çerçevesinde, silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Irak'tan Sincar'da kritik adım! PKK'nın uzantısı YBŞ, güvenlik güçlerine entegre edildi

SİLAHLI KUVVETLERE ENTEGRE EDİLİYORLAR

Sincar'daki güvenlik düzenlemelerinin federal hükümetin yetkisi altında yapılan askeri ve saha önlemleri olduğu bildirilen açıklamada, YBŞ unsurlarının Irak'ın resmi silahlı kuvvetleri bünyesine entegre edilerek tekrar düzenlendiği bildirildi.

Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin devralındığı, görev ve yetki alanlarına göre Irak ordusu ile diğer güvenlik birimlerine teslim edildiği de belirtilerek, Sincar'daki güvenlik dosyasının federal hükümet ve federal güvenlik komutanlıklarının münhasır yetkisinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin bölgedeki yerel yönetimle koordinasyon içerisinde yeniden imar, mağdur ailelere tazminat ödenmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünün hızlandırılması hususlarında çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Irak'tan Sincar'da kritik adım! PKK'nın uzantısı YBŞ, güvenlik güçlerine entegre edildi

KAMPLARDA YAŞANAN ZORUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, ayrıca yerinden edilenlerin kamplarda yaşadığı zorlukların sonlandırılması ve Sincar halkının memnuniyetini ve onayını kazanacak bir yerel yönetimin yasal süreçler çerçevesinde seçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Irak hükümetinin ve silahlı kuvvetlerin bütün güvenlik ve idari imkanlarını bölge halkının hizmetine sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Irak ordusunun ve diğer silahlı kuvvetlerin bölgede etkinliğinin artırılmasının, devlet otoritesi ile hukukun üstünlüğünün sağlanmasının temel unsuru olduğu bildirildi.

Irak'ta terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan YBŞ unsurlarının Irak güvenlik güçlerine entegre edilmesi amacıyla dün tören yapılmıştı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, yaptığı açıklamada YBŞ unsurlarının Irak İçişleri ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağını ifade ederek, entegre edilecek YBŞ'li unsur sayısının 4 bin olduğunu ve içlerinde kadınların da olduğunu ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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