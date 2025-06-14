İranlı futbolcu savaşın ortasında! İsrail saldırılarında mahsur kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'de forma giyen İranlı golcü Mehdi Taremi, İsrail'in 13 Haziran sabaha karşı başlayan saldırıları sonucu İran hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın düzenleneceği ABD'ye gidemedi. İtalyan kulübü, 32 yaşındaki oyuncusunun güvenliğinden endişe duyuyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun da oynadığı Serie A temsilcisi Inter'in İranlı futbolcusu Mehdi Taremi, milli takımının forması altında 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Katar (5 Haziaran) ve Kuzey Kore (10 Haziran) maçları için gittiği ülkesinden çıkamıyor. İsrail ordusunun İran'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölüm ve yaralanma oldu

İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI

Takımı ile ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan yıldız futbolcu, Los Angeles'a uçamadı. İsrail'in saldırıları nedeniyle ikinci bir emre kadar hava sahasını kapatan İran'dan ayrılamayan Taremi, Inter kadrosuna dahil olamadı.

INTER TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncusunun güvenliğinden endişe duyan İtalyan kulübü, golcü futbolcuyla sürekli temas halinde. Inter'in Taremi için tüm imkanlarını seferber ettiği ve turnuva öncesi oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için çaba harcadığı belirtildi.

INTER'İN İLK MAÇI 18 HAZİRAN'DA

Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 18 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'te Meksika ekibi Monterrey ile karşılaşacak.