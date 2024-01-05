İş adamı Abdülkadir Altuğrul'a kanlı pusu, otoparkta kurşuna dizildi

5 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:07

İstanbul'da kan donduran cinayet, iş adamına otoparkta pusu kuruldu. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde can verdi. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede yaşandı.

ARACINDAN İNDİ KURŞUNA DİZİLDİ

Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına girip aracını park etti. Daha sonra bagajdan bir şey almak için aracından inen adam o esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Altuğrul, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, cinayetin ardından yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.