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    İş adamı Abdülkadir Altuğrul'a kanlı pusu, otoparkta kurşuna dizildi

    İş adamı Abdülkadir Altuğrul oturduğu lüks sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da kan donduran cinayet, iş adamına otoparkta pusu kuruldu. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde can verdi. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede yaşandı.

    ARACINDAN İNDİ KURŞUNA DİZİLDİ

    Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına girip aracını park etti. Daha sonra bagajdan bir şey almak için aracından inen adam o esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Altuğrul, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, cinayetin ardından yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Iş AdamıBaşakşehirPusu
    Haberler > Gündem > İş adamı Abdülkadir Altuğrul'a kanlı pusu, otoparkta kurşuna dizildi
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