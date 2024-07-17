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İş adamı Mehmet Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da feci olay! Yol kenarındaki ağaçta asılı bir adam görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse olduğunu tespit etti.

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde yaşandı.

İş adamı Murat Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu - 1. Resim

Yol kenarındaki bir ağaçta asılı adam görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İş adamı Murat Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu - 2. Resim

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İş adamı Murat Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu - 3. Resim

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İş adamı Murat Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu - 4. Resim

İş adamı Murat Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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