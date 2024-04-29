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İş ilanına başvuran kadınlara fuhuş tuzağı! Polis operasyonla kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancı uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorlayan 6 kişi yakalandı. Ekipler operasyonda 3 kadını kurtardı. Zanlılardan 4'ünün tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İş ilanına başvuran kadınlara fuhuş tuzağı! Polis operasyonla kurtardı - 1. Resim

KADINLAR İŞ BULMA VAADİYLE KANDIRILDI

Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.

İş ilanına başvuran kadınlara fuhuş tuzağı! Polis operasyonla kurtardı - 2. Resim

KADINLAR OPERASYONLA KURTARILDI

Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.

İş ilanına başvuran kadınlara fuhuş tuzağı! Polis operasyonla kurtardı - 3. Resim

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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