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İş yerine satırlı baskın! Darp edildi, yetmedi bıçaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Olay, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da bir kişi, eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından arkadaşının iş yerinde baskına uğradı. Darpla yetinmeyen saldırganlar vatandaşı bir de bıçakladı. İş yeri sahibi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Olayla hiç alakamız olmamasına rağmen sadece arkadaşım buraya sığındı, tek suçumuz bu” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşanan trajik olay güvenlik kameralara anbean yansıdı. İddiaya göre, site içerisinde bulunan bir iş yerinde oturan Emrullah A. ayrıldığı dini nikahlı eşi F.U. ile kavga etti. Yaşanan olayın ardından F.U.’nun yakınları Emrullah A.’nın bulunduğu sanayi sitesine gitti. Burada 6 kişilik grup Emrullah A.’yı buldukları sokak üzerinde darp ettikleri sırada Emrullah A., arkadaşına devrettiği iş yerine sığındı. Grup satır, bıçak ve sopalarla iş yerini bastıktan sonra burada çıkan kavgada grup içerisindeki bir kişi Emrullah A.’yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İş yerinin ofis bölümündeki camları kırdıktan sonra grup olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İş yerine satırlı baskın! Darp edildi, yetmedi bıçaklandı - 1. Resim

OLAY ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, Emrullah A.’nın koşarak iş yerine sığınması, daha sonra kendini darp eden grubun iş yerini basarak kavganın çıktığı, bu sırada Emrullah A.’nın yaralandığı ve iş yeri sahibi Halil Arslan’ın kardeşi Mehmet A.'nın alnından yaralanmasının ardından iş yerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Olay sonrası ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hadisede ağır yaralanan Emrullah A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İş yerine satırlı baskın! Darp edildi, yetmedi bıçaklandı - 2. Resim

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan incelemenin ardından Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından olaya karışan Kazım D., Cafer D. ve Mehmet Akif D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İş yerine satırlı baskın! Darp edildi, yetmedi bıçaklandı - 3. Resim

“SADECE ARKADAŞIM BURAYA SIĞINDI TEK SUÇUMUZ BU”

Çıkan kavgadan sonradan haberinin olduğunu, kendi iş yerinin basılmasıyla mağdur olduğunu belirten iş yeri sahibi Halil Arslan “Ofisimde oturuyordum, müşterim vardı, bir ses duyduk. Merdivenlerden inerken iş yerini devir aldığım bir çocukluk arkadaşımı gördüm. O koşturuyordu arkasında da eli satırlı, bıçaklı sopalı grup gördüm. Kaçtık oradan da ofise girdik. Camı çerçeveyi komple indirdiler. Kimseye fırsat vermediler, burada bulunan herkese vurdular. Biz de gerekli yerlere şikayetçi olduk. Kendi erkek kardeşim alnından yaralandı. Olayla hiç alakamız olmamasına rağmen sadece arkadaşım buraya sığındı tek suçumuz bu. Yıllardır buradayız, müşterimizin gözünde imajımız zedelendi. Psikolojik olarak da etkilendim. O kişilere gerekli tüm cezanın verilmesini istiyorum. Dertleri, bu gelen kişiler arkadaşımın eski dini nikahlı karısının yakınlarıymış, ailevi sorunlar olmuş. Onlar da bunu dövmeye gelmiş. Zaten bizim arkadaşı dışarıda bir dövmüşler o sonra buraya sığınmış kaçmış” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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