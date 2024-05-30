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İşitme engelli Nihal 235 gündür kayıp!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arama Çalışması, Kayıp Ihbarı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin gözyaşı döktüğü 24 yaşındaki kız için ekipler sefer oldu.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri, kadavra köpeği Mia ile Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazide, Acısu deresi ve kenarlarında arama yaptı.

İşitme engelli Nihal 235 gündür kayıp! - 1. Resim

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

AİLESİNİN GÖZÜ YAŞLI

Serik'te yaklaşık 9 ay önce kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında gözü yaşlı ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, yaklaşık bir ay önce de kısa bir süre birlikte yaşadığı M.B. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"ŞÜPHELERİMİZ VAR, HABER ALAMIYORUZ"

Yaşananları daha önce anlatan acılı anne, verdiği bir röportajda “Kızım kayboldu. Bir daha dönmedi. Bir daha haber alamadık. Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu an yaşıyor mu ne yapıyor, birisinin yanında mı çok tedirgin oluyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geride bıraktığı bir not yok. Bir çocuk ile konuşuyordu. Onunla gittiğini düşünüyoruz. Şüphelerimiz var. Haber alamıyoruz. İşitme ve konuşma engeli vardı. Hiçbir haber alamadık. Çok kötüyüm. Ciğerim yanıyor. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı çok özledim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık” şeklinde konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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