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İş yerine ses bombası atıp kaçmışlardı! Dehşet olayda 7 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Ses Bombası, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir iş yerine ses bombası atıp kaçan şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakayı ele verdi. Paniğe neden olan olayda 2 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir iş yerine atılan ses bombası paniğe sebep oldu. Saldırganlar eylemi sonucu 2 kişi yaralandı.

İş yerine ses bombası atıp kaçmışlardı! Dehşet olayda 7 tutuklama - 1. Resim

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yerine ses bombası atıp kaçmışlardı! Dehşet olayda 7 tutuklama - 2. Resim

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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