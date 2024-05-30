İş yerine ses bombası atıp kaçmışlardı! Dehşet olayda 7 tutuklama

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 16:39 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 17:19 - Güncelleme:

Küçükçekmece, Ses Bombası, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir iş yerine ses bombası atıp kaçan şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakayı ele verdi. Paniğe neden olan olayda 2 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.