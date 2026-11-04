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İSKİ'nin çalışma yaptığı yol çöktü, araçlar çukura düştü

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İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sokakta yağışın ardından zemin çöktü. Park halindeki otomobil çukura düşerken, olay yerine gelen ambulansın da lastiği çöken zemine saplandı.

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağışın ardından meydana gelen zemin çökmesi, sokakta hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, yolun çökmesiyle oluşan boşluğa kısmen gömüldü.

Olay yerine sevk edilen ambulansın tekerleklerinden biri de çukura saplanınca ekipler zor anlar yaşadı.

İSKİ'nin çalışma yaptığı yol çöktü, araçlar çukura düştü
Başlık ResmiİSKİ'nin çalışma yaptığı yol çöktü, araçlar çukura düştü
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Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği altyapı çalışmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Yağışın etkisiyle sokaktaki zeminin bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

İSKİ'nin çalışma yaptığı yol çöktü, araçlar çukura düştü
Başlık ResmiİSKİ'nin çalışma yaptığı yol çöktü, araçlar çukura düştü

Yol kenarında park halinde bulunan otomobil, zeminin aniden çökmesiyle oluşan boşluğa doğru kaydı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak olay yerine ulaşan ambulansın bir lastiği de yoldaki çukura düşerek araç ilerlemekte güçlük çekti.

Sokakta meydana gelen çökmeler ve boşluğa düşen otomobil, dronla havadan görüntülendi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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