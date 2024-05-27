İşletme mezunu lüks otellerde 'ağlama' seansı ile şifa dağıtıyor! Faturası dudak uçuklattı

Sosyal medyanın yeni akımı haline gelen lüks otellerdeki titremeli-ağlamalı enerji seanslarına talep artıyor. Çakraları açtığı, bilinçaltını temizlediği iddia edilen seanslara katılanlar tek tip kıyafet giyiyor, bedensel ve ruhsal iyileşme sağlandığı iddia edilen enerji seanslarına katılmanın faturası ise dudak uçuklatıyor.

Sosyal medyada kendisini 'kuantum ve enerji şifası uzmanı' olarak tanıtan kişilerin toplu seansları ciddi rağbet görüyor. Dev bir sektöre dönüşen 'bilinçaltı temizliği' seanslarına katılanlar lüks otellere gidiyor, iddialara göre katılımcılara bedensel ve ruhsal iyileşme öğretiliyor.

Instagram hesabında kendisini 'Kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeni' olarak tanımlayan Şebnem Tacigut da vatandaşların ruh sağlığına hizmet ettiğini savunuyor.

EĞİTİM ÜCRETİ 23 BİN LİRA

Akşam Gazetesinin haberine göre; internet üzerinden Tacigut'a başvuranlar çeşitli eğitim programlarına dahil ediliyor. Tacigut'un 'kuantum drama uygulayıcılık eğitimleri' Beylikdüzü'ndeki lüks bir otelde veriliyor. Katılımcılar otellerde toplu halde terapiye katılıyor, bazı seanslarda tek tip kıyafet giyiliyor.

3 aylık periyotlar halinde verilen eğitimler 3 sınıfa ayrılıyor. Katılımcılar toplam 9 aylık bir eğitim sürecinden geçiyor. Birinci sınıfın 3 aylık eğitim ücreti ise 23 bin lira.

Şebnem Tacigut'un internet sitesindeki özgeçmişinde İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olduğu bilgisi yer alıyor. Öte yandan özgeçmişte kurumsal şirketlerde finans müdürü olarak çalıştığı; çeşitli hocalardan enerji şifacılığı eğitimi aldığı anlatılıyor.

AĞLAMA KRİZİNE GİRENLER VAR

Sosyal medyadaki terapi videolarında bazı katılımcıların uzmanın telkinleriyle kendinden geçip ağlama krizine girdiği görülüyor. İddiaya göre katılımcılar, bu şekilde bilinçaltındaki kötü düşüncelerden kurtulmuş oluyor.

UZMANLIK ALANI 'BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ'

Eylem Amine Altunkaynak da sosyal medyada bu konuda oldukça popüler olan isimler arasında yer alıyor. Otellerdeki toplantılarda kadınlara özel seminer veren Altunkaynak, uzmanlık alanının 'bilinçaltı temizliği' olduğunu belirtiyor. Kuantum fiziği araştırmaları yaptığı da iddia edilen Altunkaynak'ın internet sitesinde bu alanlarla ilgili akademik eğitim aldığı bilgisi yer alıyor.

"BU TÜR UZMANLIK ALANI YOK"

Doç. Dr. Taha Can Tuman, enerji seanslarının ruh sağlığında tamiri zor yaralar açabileceğini belirterek şöyle uyardı:

"İnsanlar, fiziksel sorun yaşayınca tıp branşlarına başvuruyor. Mental sorunlarda psikiyatriste gitmek yerine çözümü yaşam koçu ve kuantum enerji uzmanı gibi kişilere başvurabiliyor. Bu tür uzmanlık alanı yok. Unvanların da geçerliliği ve bilimsel temeli bulunmuyor.

İnsanlar psikiyatrik sorunları için neden arıyor ve bilinçaltı temizliği, hafıza silme, enerji gibi bilimsel temeli olmayan kavramlar kullanılıyor. Çözümü doğru adreste aramazsak, ruhsal sorunlarımızda kötüleşme, tanı ve tedavide gecikme nedeniyle uzun vadede ruh sağlığımız daha olumsuz etkilenir."