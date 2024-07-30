Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Isparta'da 20 yaşındaki kız baba katili oldu

Isparta'da 20 yaşındaki kız baba katili oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Isparta&#039;da 20 yaşındaki kız baba katili oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da 20 yaşındaki D.Z. ile babası arasında tartışma çıktı. Genç kızın babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Baba Osman Z. hastanede hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı. 

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü dün gece kanlı bir olaya şahit oldu. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki D.Z. ile babası Osman Z. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından D.Z. babasını bıçakla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ağır yaralanan Osman Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Z. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerini feshetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrik direğinin yanında cesedi bulundu! Akıma kapılıp can vermiş - GündemDireğin yanında cansız bedeni bulunduKötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu - GündemKötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke olduErdoğan'ın annesinin 'çarık' anısını akrabası anlattı: Tenzile Hala Rize'ye yalınayak yürürdü - GündemErdoğan'ın annesinin 'çarık' anısını akrabası anlattıHer detayı mide bulandırıyor! Cezaevindeki arkadaşının kızına cinsel istismarda bulundu - GündemCezaevindeki arkadaşının kızına cinsel istismarda bulunduKuzey Irak'a hava harekatı! 13 terörist etkisiz hale getirildi - GündemKuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldüCHP'li belediyeye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar - GündemCHP'li belediyeye ait kreşte skandal görüntüler!
Sonraki Haber Yükleniyor...