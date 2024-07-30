Isparta'da 20 yaşındaki kız baba katili oldu

Isparta'da 20 yaşındaki D.Z. ile babası arasında tartışma çıktı. Genç kızın babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Baba Osman Z. hastanede hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü dün gece kanlı bir olaya şahit oldu. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki D.Z. ile babası Osman Z. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından D.Z. babasını bıçakla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ağır yaralanan Osman Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Z. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.