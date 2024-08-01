Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı
Gündem Haberleri / Ajanslar
Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız ifadesinde babasının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. D.Z. "Daha önce bana zarar verdi" dediği babasıyla evin yakınlarında karşılaştığını bıçağı göğsüne sapladığını anlattı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyü geçtiğimiz gün korkunç bir cinayete şahit olmuştu. 20 yaşındaki D.Z. isimli kız babasını bıçaklayarak öldürmüştü.
D.Z'nin karakoldaki ifadesinde, düğünde babasının tehdit tarzı davranışları nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
OLAY ANINI ANLATTI
Babası Osman Zeybek'in kendisine gittikleri düğünde tehditvari davranışlarda bulunduğunu ileri süren D.Z’nin ifadesinde, "Babam annemden 6 yıl önce boşandı.
Annem ve 2 kız kardeşimle düğüne gittik. Babam daha önce bana zarar verdi. Evden aldığım bıçakla evin yakınlarında babamla karşılaştım. Bıçağı göğsüne sapladım" dediği öğrenildi.
Öte yandan D.Z'nin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenildi.
"ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM" MESAJI
Lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu öğrenilen D.Z’nin antrenman yaptığı esnası çektiği videolar ortaya çıktı.
Sosyal medya hesaplarından videoları paylaşan genç kızın “Şiddete eğilimliyim” mesajı dikkat çekti.
Kaynak: Ajanslar