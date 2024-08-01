Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 1 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme: 1 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Ajanslar

Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız ifadesinde babasının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. D.Z. "Daha önce bana zarar verdi" dediği babasıyla evin yakınlarında karşılaştığını bıçağı göğsüne sapladığını anlattı.

İlgili Haberler Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler