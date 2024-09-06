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Bankadan emekli maaşını çekerken kapkaça uğradı! Güvenlik görevlisinin dikkati hırsızı yakalattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta'da bankadan para çeken emeklinin poşetteki 71 bin 910 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı. Şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Bankanın güvenlik görevlisi Y.E, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli E.A'yı 2 saat içinde yakaladı.

TUTUKLANDI


Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paranın bir kısmıyla uyuşturucu madde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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