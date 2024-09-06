Bankadan emekli maaşını çekerken kapkaça uğradı! Güvenlik görevlisinin dikkati hırsızı yakalattı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Isparta'da bankadan para çeken emeklinin poşetteki 71 bin 910 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı. Şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.
Bankanın güvenlik görevlisi Y.E, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli E.A'yı 2 saat içinde yakaladı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paranın bir kısmıyla uyuşturucu madde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı