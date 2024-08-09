İsrail basını yazdı! Tel Aviv’i korku sardı: Türkiye muslukları kapatacak mı?

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırımla 40 bine yakın sivil Filistinliyi katleden İsrail’in işgalini durdurmak için Türkiye adımları atmaya devam ediyor. İsrail basını Türkiye’nin ülkenin petrol arzının yüzde 20’sini oluşturan Azerbaycan’dan gelen musluklarını kapatabileceğini ve bunun Tel Aviv’i çok zor durumda bırakacağını yazdı.

Türkiye’nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmasının ardından İsrail’in Gazze’deki soykırımı durdurmaması sonrası yeni yaptırım iddiaları gündeme geldi.

İsrail basınından ice gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin olası ekonomik yaptırımdan dolayı büyük korku içinde olduğunu aktardı.

TÜRKİYE EN BÜYÜK DARBEYİ OTOMOBİLDEN VURDU

Türkiye’nin İsrail’e yönelik ekonomik yaptırımlarından en etkili olanının otomobil sektörünün olduğunun altı çizilen haberde “İsrail'e yönelik Türk boykotunun en çok hissedildiği alan ise otomobil alanı, çünkü İsrail'de son aylarda özellikle popüler araç modellerinde ciddi bir kıtlık yaşandı” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL’İN EN BÜYÜK ENDİŞESİ PETROL AKIŞI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işgalci İsrail’e yönelik kararlı adımlarının vurgulandığı haberde “En büyük endişe petrolün İsrail'e akışıyla ilgili. İsrail'e ulaşan petrolün yüzde 20'sinden fazlası Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla doğrudan İsrail'e taşınıyor. Tel Aviv'in korkusu, Erdoğan'ın petrol boru hatlarını tıkaması ve böylece İsrail'in çok ağır bir darbe vurması" sözleri kullanıldı.