Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrail medyası duyurdu! Netanyahu oğlu Yair için korumalarının arttırılması talimatı verdi

İsrail medyası duyurdu! Netanyahu oğlu Yair için korumalarının arttırılması talimatı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail medyası duyurdu! Netanyahu oğlu Yair için korumalarının arttırılması talimatı verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Miami'deki oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini istedi. Netanyahu'nun Heniyye suikastı sonrası İran ve ajanlarının oğlu için harekete geçmesinden endişe ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Miami'de yaşayan oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini talep ettiği bildirildi.

Walla haber sitesinin Netanyahu'ya yakın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, geçtiğimiz günlerde Yair'in çevresindeki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebiyle Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu.

Netanyahu'nun ailesinin İran misillemesinde yöneticilere ayrılan sığınakta kalmayı planlaması tartışılıyor

HENİYYE'NİN İNTİKAMI KORKUSU SARDI

İran ve ajanlarının Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti.

Walla'ya göre Nisan 2023'ten bu yana İsrail Genel Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet) koruması altında Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun (33), yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Rakip oyuncuya tekme atan Muslera, kırmızı kart gördü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye birçok ekip sevk edildi - GündemMetris Cezaevi'nde hareketli saatler!Hindistan'da sel felaketi! 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti - GündemSel felaketinde 48 saatte 17 kişi hayatını kaybettiİsrailli Tümgeneralden Netanyahu'ya ateşkes çıkışı! Uçurumun dibine düşebiliriz - GündemTümgeneral Netanyahu'ya baş kaldırdıBeyaz Saray duyurdu! İran saldırı için hazır - Gündem"İran saldırı için hazır"Tiktok'ta Gazze'nin sesi olmuştu! İsrail Mohammad "Medo" Halimy'i de katletti - Gündemİsrail "Medo" Halimy'i de katlettiFatih'te 5 katlı binada çökme! Genç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildi - GündemGenç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...