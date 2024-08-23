İsrail Suriye'nin Hama kentini bombaladı! Bölgesel savaşı tetikleyecek saldırı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Ağustos 2024 21:00 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Gazze'deki soykırım ile 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden işgalci İsrail bölgedeki çatışmaları arttırmaya devam ediyor. 3. Dünya Savaşı tartışmaların gölgesinde işgale devam eden İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bu kez de Suriye'nin Hama kentini bombaladı.