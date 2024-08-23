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İsrail Suriye'nin Hama kentini bombaladı! Bölgesel savaşı tetikleyecek saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'deki soykırım ile 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden işgalci İsrail bölgedeki çatışmaları arttırmaya devam ediyor. 3. Dünya Savaşı tartışmaların gölgesinde işgale devam eden İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bu kez de Suriye'nin Hama kentini bombaladı.

İsrail'in, Suriye'nin orta kesimindeki Hama şehrinde bulunan İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail savaş uçaklarının Hama'nın güneyindeki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Hattap askeri mühimmat deposu ile batısındaki 47. Tugay Üssü'ne saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

İsrail Suriye'nin Hama kentini bombaladı! Bölgesel savaşı tetikleyecek saldırı - 1. Resim

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail ve Suriye yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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