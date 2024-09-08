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İsrail tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi'nin mesajı gündem oldu

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İsrail tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi&#039;nin mesajı gündem oldu
Gündem Haberleri

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından katledildi. ABD vatandaşı da olan şehit Ayşenur'un arkadaşları onun hakkında konuştu. Çevresine yardım eden, iyi kalpli birisi olduğunu söylediler. Şehit Ayşenur'un katıldığı bir etkinlikte verdiği mesaj da sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in, Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin bu mesajı sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de Müslümanlar tarafından kurulan Wasat isimli sivil toplum kuruluşunun etkinliğinde el yazısı ile bu sözleri kaleme almıştı.

TRT Haber'den alınan bilgiye göre yazıda, "Benim için Wasat, Allah’a tam bir teslimiyet içinde desteklemem gereken ümmettir. Birbirini dosdoğru yolda desteklemeye adanmış bir topluluktur" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu da şehit Ayşenur'un katıldığı etkinliklerden birine ait fotoğrafı paylaştı. İhtiyaç sahipleri için yemek hazırladığı bu fotoğrafla onu andılar.

İsrail tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi'nin mesajı gündem oldu - 1. Resim

"FİLİSTİN'DE OLANLARI ANLATMAK İÇİN DAHA ÇOK ŞEY YAPMALIYIZ' DİYORDU"

ABD'deki arkadaşları da İsrail'in Filistin'de şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi anlattı.

Eygi'nin, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, Filistinlilerin yaşadıklarını anlatmayı misyon edindiğini söylediler.

Arkadaşlarından biri, "Bana, 'Olanlar hakkında daha çok şey yapmamız gerekiyor, insanlara anlatmamız lazım. Çünkü Filistin'de olanlar dehşet verici ve kimse bunu görmüyor” diyordu” diye konuştu.

"İYİ KALPLİ BİR İNSANDI"

Arkadaşları, şehit Ayşenur'un çevresindekilere elinden geldiğince yardım eden, iyi kalpli bir insan olduğunu da belirtti.

"Çok cesur yürekli bir insandı. Tüm sene boyunca benim tüm akademik problemlerimde bana yardımcı oldu."

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