İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısında çökme! Ekipler olay yerinde

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, annesinin ölümüne neden oldu

Tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, annesinin ölümüne neden oldu

İstanbul Bahçelievler'de bu sabaha karşı Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binada çökme meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

ÇATIDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olayın ardından bir gün geçmeden, yeni bir çökme haberi daha geldi. Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.