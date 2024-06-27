Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısında çökme! Ekipler olay yerinde

İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısında çökme! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haber, Güncel, Haberler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de bu sabaha karşı Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binada çökme meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısı çöktü! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

ÇATIDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olayın ardından bir gün geçmeden, yeni bir çökme haberi daha geldi. Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısında çökme! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta'da kan donduran olay! Babasını satırla katlettiMüge Anlı’dan iddialara sert sözler: Bakan Yerlikaya ile arama girmeyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Kargocu soydu, darp etti' dedi, gerçek bambaşka çıktı! Oscarlık senaryoyu itiraf etti - GündemOscarlık senaryoyu itiraf ettiAcun Ilıcalı ilk kez borçlanma piyasasında! TV8 talep toplamaya çıktı - GündemAcun Ilıcalı ilk kez borçlanma piyasasında!Aquapark havuzunda zincirleme facia! Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - GündemAquapark havuzunda zincirleme facia!Isparta'da kan donduran olay! Babasını satırla katletti - GündemIsparta'da kan donduran olay! Babasını satırla katlettiEv basıp kurşun yağdırdılar: Baba ölü kızı yaralı - GündemEv basıp kurşun yağdırdılarSakarya’da çöplük yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - GündemSakarya’da çöplük yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...