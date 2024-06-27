İstanbul Bahçelievler'de binanın çatısında çökme! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de bu sabaha karşı Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binada çökme meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
ÇATIDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Olayın ardından bir gün geçmeden, yeni bir çökme haberi daha geldi. Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı