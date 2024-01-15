İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

15 Ocak 2024 11:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:36

Yangın, 12 Ocak Cuma gecesi Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, dairenin salonunda Nazlı Hilal Yalman’ı ağır yaralı olarak buldu.

Dumandan etkilenen Yalman, hastaneye götürüldü. Ancak Yalman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yalman’ın cenazesi, Bursa’da defnedildi.

ŞEHİT KIZI ÇIKTI

Yalman’ın, bir dağıtım şirketinde satış müdürü olarak çalıştığı ve aynı zamanda müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Nazlı Hilal Yalman’ın, 1997’de Van’da terörle mücadelede şehit düşen başkomiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu ortaya çıktı.





