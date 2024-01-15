Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Beşiktaş’taki bir apartmanın giriş katında elektrikli ısıtıcının sebep olduğu yangında dumana maruz kalan Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti.

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yangın, 12 Ocak Cuma gecesi Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, dairenin salonunda Nazlı Hilal Yalman’ı ağır yaralı olarak buldu.

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Dumandan etkilenen Yalman, hastaneye götürüldü. Ancak Yalman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Yalman’ın cenazesi, Bursa’da defnedildi.

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

    ŞEHİT KIZI ÇIKTI

    Yalman’ın, bir dağıtım şirketinde satış müdürü olarak çalıştığı ve aynı zamanda müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

    Nazlı Hilal Yalman’ın, 1997’de Van’da terörle mücadelede şehit düşen başkomiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

    İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    YangınBeşiktaşŞehit
    Haberler > Gündem > İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ünlü iş adamı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı anı kamerada - GündemÜnlü iş adamı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı anı kameradaİstanbul'da kadın cinayeti, önce katletti sonra kendisini öldürdü - Gündemİstanbul'da kadın cinayeti, önce katletti sonra kendisini öldürdüSeçil Erzan fazla faiz alarak sistemi bozduğunu iddia etmişti, Semih Kaya bugün savunma yapacak - GündemSeçil Erzan fazla faiz alarak sistemi bozduğunu iddia etmişti, Semih Kaya bugün savunma yapacakYine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılar - GündemYine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılarİstanbul barajlarında sevindiren gelişme - Gündemİstanbul barajlarında sevindiren gelişme80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizledi - Gündem80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizlediValilik duyurdu, Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - GündemValilik duyurdu, Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildiİstanbul'da işçilerin kaldığı konteyner yandı, 3 kişi canından oldu - Gündemİstanbul'da işçilerin kaldığı konteyner yandı, 3 kişi canından olduSosyal medyada şehitlerimizi hedef alan 18 kişi yakalandı - GündemSosyal medyada şehitlerimizi hedef alan 18 kişi yakalandıSilah kaçakçılarına 78 ilde dev operasyon, 2 bin 36 kişi gözaltına alındı - GündemSilah kaçakçılarına 78 ilde dev operasyon, 2 bin 36 kişi gözaltına alındı
    Sonraki Haber Yükleniyor...