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İstanbul Beşiktaş’ta Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
İstanbul Beşiktaş’taki bir apartmanın giriş katında elektrikli ısıtıcının sebep olduğu yangında dumana maruz kalan Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti.
Yangın, 12 Ocak Cuma gecesi Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, dairenin salonunda Nazlı Hilal Yalman’ı ağır yaralı olarak buldu.
Dumandan etkilenen Yalman, hastaneye götürüldü. Ancak Yalman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Yalman’ın cenazesi, Bursa’da defnedildi.
ŞEHİT KIZI ÇIKTI
Yalman’ın, bir dağıtım şirketinde satış müdürü olarak çalıştığı ve aynı zamanda müzisyenlik yaptığı öğrenildi.
Nazlı Hilal Yalman’ın, 1997’de Van’da terörle mücadelede şehit düşen başkomiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu ortaya çıktı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı