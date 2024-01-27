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    • İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

    İstanbul Boğazı, gemi arızası sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde 80 metre boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Kurtarma römorkları olay yerine yönlendirilirken, gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
    Boğaz, Gemi Trafiği, Son Dakika, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    80 METRE BOYUNDAKİ GEMİ ARIZA YAPTI

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP Pazar isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı.

    GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

    Geminin arıza yapması sonrası Kurtarma-7 isimli römorkör olay yerine yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BoğazGemi TrafiğiSon Dakika
    Haberler > Gündem > İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
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