İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, gemi arızası sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde 80 metre boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Kurtarma römorkları olay yerine yönlendirilirken, gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 22:19 - Güncelleme:

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