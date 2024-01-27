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    • 15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Alev alev yanan araçta patlama sesleri

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde bir otomobil alevler içinde kaldı. Zaman zaman patlamalar yaşandığı olay nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, araç kullanılmaz hale geldi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    15 Temmuz Köprüsü, Otomobil, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin en yoğun saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir otomobilin alev alması sonucu köprü trafiği durma noktasına geldi. Alev alev yanan ve zaman zaman patlayan araç paniğe neden oldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

    PATLAMALAR PANİĞE YOL AÇTI

    Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobilde birden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, güvenlik şeridine çektiği aracına yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalışsa da alevlerin önüne geçemedi.

    Sürücünün müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta zaman zaman meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı.

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis, aracın bulunduğu istikamette yolu trafiğe kapattı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmaları sırasında da araçta küçük çaplı patlamalar oldu.

    Otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Köprü trafiğinde yoğunluk yaşanırken araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    15 Temmuz KöprüsüOtomobil
    Haberler > Gündem > 15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Alev alev yanan araçta patlama sesleri
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