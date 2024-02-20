İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Fatih'te yankılanan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Sokakta rastgele silahla ateş açan zanlı izini kaybettirdi, cadde ve ara sokaklar hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Fatih ilçesine bağlı Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.
Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı. Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı