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    • Haberler > Gündem > İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti

    İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Fatih'te yankılanan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Sokakta rastgele silahla ateş açan zanlı izini kaybettirdi, cadde ve ara sokaklar hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.

    İstanbul Fatih ilçesine bağlı Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.

    Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı. Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

    İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti

    Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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