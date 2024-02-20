İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Şubat 2024 22:28 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 22:37 - Güncelleme:

İstanbul, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te yankılanan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Sokakta rastgele silahla ateş açan zanlı izini kaybettirdi, cadde ve ara sokaklar hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.