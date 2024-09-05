İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 494 uçuş gerçekleştirdiği 26 Ağustos-1 Eylül döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'ü kapsayan dönemde, günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

ANTALYA HAVALİMANI SEKİZİNCİ OLDU

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, bin 442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük bin 28 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.