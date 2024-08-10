İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Arızalan kargo uçağı pisti pas geçti, ikinci denemede iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Arızalan kargo uçağı ilk denemesinde pisti pas geçti. Kargo uçağı ikinci denemede iniş yapabildi.

Zürih-İstanbul seferini yapan ULS Airlines'e ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişi sırasında meydana gelen teknik arıza sebebiyle pisti pas geçti. İkinci denemesinde inişini gerçekleştiren uçak, ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi.

İNİŞ SIRASINDA ARIZA YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, ULS Airlines'e ait TK-6335 sefer sayılı Airbus A310 tipi Zürih-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçakta teknik arıza meydana geldi.

ARFF EKİPLERİ PİSTE HAZIR BEKLEDİ

Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Arıza nedeniyle Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi.

İKİNCİ DENEMEDE İNİŞ YAPTI

İlk denemesinde pisti pas geçen kargo uçağı, ikinci denemesinde inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, ARFF ekipleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi.

Öte yandan Mayıs ayında yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalmıştı.