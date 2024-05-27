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İstanbul havası turistlere özel ürün olarak satılıyor! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul havası turistlere özel ürün olarak satılıyor! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi
İstanbul, Hediyelik Eşya, Turist, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'a gelen turistlere satılmak için özel hazırlanan 12 euroluk ürün sosyal medyada gündem oldu. Bazı satıcıların 'İstanbul havası' diyerek boş şişeyi 12 euroya sattığı ortaya çıktı.

İstanbul'a gelen turistler için özel hazırlanan hediyelik eşyalar ve megakente özel tasarımların arasına yeni bir ürün daha girdi. Sosyal medyayı kasıp kavuran olayda İstanbul havasının satıldığı belirtildi.

İSTANBUL HAVASI 12 EUROYA SATILIYOR

'Havadan para kazanmak' deyimi bir kez daha gerçek oldu. Özellikle turistler için hazırlanan şişelerde İstanbul'un havasının olduğu ifade edildi.

Evlerine döndüklerinde turistlere yanlarında İstanbul'un havasını da götürme imkanı sunduklarını belirten satıcılar, şişe başına 12 euro alıyor. Bu da 420 Türk Lirası ediyor.

Söz konusu şişelerin içinde ne koku var ne de her hangi bir şey.

İstanbul havası turistlere özel ürün olarak satılıyor! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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