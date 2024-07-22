İstanbul için serinleten haber! Yağış için beklenen tarih geldi

Son dönemde sıcaklıklarda artış yaşanıyor. Yurt geneli sıcaktan neredeyse kavrulurken uzmanlardan sık sık “Dışarı çıkmayın uyarısı” geliyor. Havaların bir nebze de olsa serinleyeceği tarih belli oldu. AKOM’un paylaşımına göre, 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, sıcaklıkların 24-25 derece aralığına inmesini sağlayacak.

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı günler yaşatıyor. Aşırı nem ve kavurucu sıcakların etkisinde olan İstanbul için sevindirici haber geldi. AKOM, İstanbul’un son hava durumunu paylaşarak sıcak havanın etkisini azaltacağı ve İstanbul'un yağmura kavuşacağı tarihi açıkladı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da yarından itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, sıcaklıkların 24-25 derece aralığına inmesini sağlayacak.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Cuma günü İstanbul'a yağmur geliyor. Ortalama metrekareye 1 ila 5 kilogram arası yağış beklenirken, cumartesi günü ise yağış etkisini artıracak.

Hafta sonunun ilk gününde İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar inecek. Cumartesi beklenen yağış miktarı ise metrekareye ortalama 3 ila 10 kilogram arası olacak. 28 Temmuz Pazar günü ise İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.