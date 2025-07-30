İstanbul, İzmir ve Muğla'dan sonra yeni adres! Kapadokya 'Michelin Rehberi'ne dahil edildi

Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından prestijli ödüle hak kazanan en yeni destinasyon oldu. Bölgede restoranlar, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

FAZLI ÇOLAK İHA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın “Michelin Rehberi 2026” seçkisine dâhil edildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orta Anadolu’nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dâhil edildi. Sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Kapadokya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Michelin Rehberi’nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Tamamı sektör profesyonellerinden oluşan müfettiş ekibi sayesinde Michelin Rehberi, dünyanın dört bir yanında en iyi restoranları titizlikle seçerken müfettişler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin karakterinin yemek deneyimine yansıması, zaman içinde ve menünün tamamında tutarlılık gibi kriterleri göz önüne alıyor.

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MÜFETTİŞLER ÇOK ETKİLENDİ

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Poullennec, “Kapadokya’nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde, şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir sebep daha sunmak istiyoruz: Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını tecrübe etmek” değerlendirmesinde bulundu. Kapadokya’daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025’te İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklanacak. Seçkilerin tamamına Michelin Rehberi’nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilecek.